شاهد.. رئيس شرطة هيوستن لـ ترامب: لو معندكش شيء مفيد تقوله.. اخرس

وجه قائد شرطة هيوستن، آرت أسيفيدو، كلمات شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على خلفية هجومه الشديد أمس على المحافظين ودعوته لهم ببذل الجهود لقمع التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن ذو البشرة السمراء جورج فلويد على أيدي الشرطة.





وقال أسيفيدو: "دعني فقط أقول هذا للرئيس، نيابة عن رؤساء الشرطة في البلاد: من فضلك، إذا لم يكن لديك شيء تقوله، ابق فمك مغلقا".





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جاء ذلك خلال تصريحاته في مكالمة فيديو مع شبكة "سي إن إن " الأمريكية، للتعليق على الأحداث التي تشهدها البلاد من أعمال عنف وسرقة وفوضى واعتداءات بين الشرطة والمتظاهرين.





وكانت أول سيدة تتولى منصب محافظ ولاية نيوجيرسي، كريستين تود ويتمان، ردت أيضا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصفه المحافظين بالضعفاء.

وقالت كريستين تود ويتمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للرئيس الأمريكي: "ارجوك توقف عن حقن نفسك في الأزمات، لا تحاول إخبار الحكام بما يجب عليهم فعله، بدلًا من الدعوة إلى الهدوء كي تتحد الأمة، تم حجزك في قبو بالبيت الأبيض وأنت صامت، فيما كان المحافظون والعمد من ناحية أخرى نشطون يشاركون في محاولات إعادة النظام إلى مدنهم وبلداتهم".





وعن الوضع الأمني بالولايات، قالت ويتمان في تغريدة أخرى: "تم نشر الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد وكانت معظم المظاهرات سلمية إلى حد كبير"، ووجهت حديثها مباشرة لـ ترامب قائلة في نفس التغريدة: "يبدو أنك تشعر فقط بالحاجة إلى استخدام المزيد من القوة".







