برلماني: فتح المقاهي والسينما والمطاعم مرهون بالسيطرة على فيروس كورونا

رفض النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فتح المقاهي والمطاعم والسينما خلال الفترة الحالية، بسبب ذروة تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابة والوفيات، موضحا أن عودة الحياة لطبيعتها مرهون بوضع الفيروس داخل مصر وأعداد المصابين.
وأكد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز الاعتماد على قرارات وخطط الدول الآخرى، دون دراسة الوضع الداخلي للدولة، مشيرا إلى أن الدول التي أعادت فتح المحال والقطاعات المغلقة تمكنت من السيطرة على الفيروس ونسب الإصابة من خلال تشديد الاجراءات الاحترازية ثم تخفيفها بعد ذلك.
وتابع النائب أن الكثير من الدول التي أعادت الحياة لطبيعتها مرة آخرى قامت بفرض حظر تجول كامل لمواطنيها، بجانب غلق كامل للمقاهي والمدارس والأندية وغيرها من القطاعات حتى تمكنت من السيطرة على الأزمة.
وطالب النائب، مجلس الوزراء بدراسة وضع الأزمة داخل مصر وأعداد الإصابات قبل اتخاذ قرار العودة مرة آخرى، حتى لا تتفاقم الأزمة وتتضاعف نسب الإصابة أكثر من الموجودة حاليا.