ممرضة بمستشفى العزل: تحسن الحالة النفسية لمريض كورونا يساعد فى سرعة التعافى..فيديو

أن حالة مريض كورونا النفسية تكون سيئة للغاية بمجرد وصوله المستشفى ، ولكنهم يقوموا بتهدئة المريض نفسيًا قبل العلاج. أكدت ممرضة بمستشفى العزل،





وأضافت الممرضة خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز : كوننا صداقات مع معظم الحالات وأصبح لدينا علم بكافة متطلباتهم مشيرة إلى انهم ينتظرون العمل حتى يتمكنوا من الإطمئنان عليهم.





أقرا أيضا





وتابعت إنها عملت كممرضة عمليات لفترة قبل أن تتحول إلى مستشفى العزل وهو ما كون لديها خبرات في التعامل مع المرضى.





وأشارت الممرضة ، إلى أنه بمجرد أن تصل الحالة إلى المستشفى يجب أن نطمئن الحالة لان الحالة النفسية تساعد على التحسن بشكل تدريجي.





وقالت انه كان لديها مخاوف على عائلتها وعلى نفسها في بداية عملها ولكن بمجرد أن تواجدت بمستشفى العزل اختغت المخاوف.