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برلمان

قانوني: نظام التقاضي الإلكتروني يسرع الفصل فى القضايا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:04 ص
القضايا
القضايا
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أحمد أيمن
أشاد المستشار محمد طه شورى، الخبير القانونى، بما ذكره المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتنفيذ منظومة "التقاضي الإلكتروني" فى العمل خلال الفترة الحالية والاتجاه لاستخدام التقنية التكنولوجية فى التقاضي، موضحا أن هذا النظام يتميز بسرعة الفصل فى القضايا وتوفير الوقت والجهد المهدر فى ظل نظام التقاضى الحالى لكل من المتقاضين وللسادة أعضاء الهيئة القضائية وتوفيرا للأموال العامة والخاصة نظرا لإهدار كثير من النفقات والمصروفات التى نراها فى نظام التقاضى الحالي.

وأضاف شورى، أن العديد من الدول اتجهت لتلك المنظومة توفيرا للوقت والجهد وضمان لتحقيق العدل بشفافية وضمان قناعة ورضا المتقاضى بنتائج التقاضى، مؤكدا أن هذه المنظومة هى احدى الوسائل العصرية المتبعة لمحاربة الفساد بشتى صوره داخل المحاكم من رشوة وخلافه.


وتابع: "ننتظر من الجهة المختصة الانتهاء من تنفيذ التقاضى الالكترونى حيث تم إنجاز مرحلتين وهما مرحلة التسجيل ومرحلة قيد الدعوى وتتنظر تنفيذ المرحلة الأخيرة وهى مرحلة التحضير والتقاضى الالكترونى".

وشدد على أن الموقع الالكترونى للوزارة يوفر للهيئات القضائية سهولة الحصول على المعلومات والأحكام القضائية والتشريعات وهو بدوره يؤدى الى صقل موهبة وخبرة السادة أعضاء الهيئة القضائية لتحقيق أقصى درجات العدل، مشيرا إلى أن وزارة العدل أصبحت تسير فى اتجاه مواكبة العصر والتقدم التكنولوجى واستخدام التقنية التكنولوجية بشتى صورها فى مجال التقاضى اسوة بالدول المتقدمة.
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