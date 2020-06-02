بعد كسر حاجز الـ 1000 وفاة بسبب كورونا.. خبراء: ندفع فاتورة سلوكيات أواخر رمضان والعيد والذروة لم تأت بعد والانحسار قد يبدأ في أغسطس

يجب إحكام السيطرة على مداخل و مخارج الأسواق الشعبية

تحذيرات من خطوة العزل المنزلي التى لجأت لها وزارة الصحة

توابع غياب الوعى الجماهيرى تظهر فى غضون أسبوعين





قلق وخوف ينتاب قطاعا كبيرا من المصريين هذه الأيام مع الارتفاع المستمر فى أعداد المصابين بفيروس كورونا خاصة بعد كسر حاجز الـ 1000 وفاة أمس فضلا عن أكثر من 26 ألف إصابة.





مع تمدد الفيروس وسرعة انتشاره، وارتفاع المصابين بشكل كبير كثر الحديث خلال اليومين الماضيين عن ذروة الفيروس التى يفترض أن تبدأ بعدها مرحلة الانكسار وانخفاض عدد الاصابات حتى نصل لتسجيل صفر إصابة.

وتباينت أراء المسؤولين خلال اليومين الماضيين حول موعد الوصول لذروة انتشار كورونا خاصة بعد إعلان د.عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن مصر قد تدخل ذرورة الفيروس خلال أسبوعين وهو مالم تؤكده أو تنفيه وزيرة الصحة مشيرة فى تصريحات إعلامية إلى أنه لا أحد يعلم متى الذروة.

من جانبهم حذر خبراء تحدث معهم "صدي البلد" من خطورة الإستهتار بالفيروس وعدم الإلتزام بالاجراءات الإحترازية واشتراطات السلامة خاصة مع بدء الحكومة فى تنفيذ خطة التعايش مع الفيروس.

وقالت دكتورة إيمان مرزوق أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم الحاصلة على دكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا في فيروسات الإنفلونزا شديدة الضراوة أن الزيادة المتطردة لإنتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ترتبط بمعامل انتقال الفيروس و قدرة الشخص الحامل للعدوى على إصابة الآخرين، لافتة أن المعامل كما هو معلن من وزارتي الصحة المصرية و البحث العلمي (1.4 (RO= و تم حسابه طبقا للأعداد المشخصة و المسجلة لديهم يوميا وهو ما يعني أننا في ازدياد مستمر منتظم و لم نصل إلى الذروة بعد.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن متوسط هذا المعامل يختلف من دولة لأخرى حسب مستوى كثافة السكان بها و مدى توزيعهم و انتشارهم على الأرض.

كما يختلف بناءا على عدد المسحات الميدانية التي تم اختبارها و سلوكيات البشر و مدى التزامهم بعوامل الأمان فنجد هذا المعامل في الكثير من الدول يتراوح ما بين ((RO=2.5 : 3.5 لافتة إلى أن هذه النسبة هي الأقرب إلى الصحة من سابقتها حيث يمكن للشخص المصاب أن ينقل العدوي ل 3 آخرين و كل منهم يكون له القدرة على ذلك مجددا لتتسع الاعداد و الدوائر مرارا و تكرارا بشكل أكبر مما قد يجعل الوصول إلى الذروة يتأخر إلى شهر أغسطس على أفضل تقدير و لا ينحصر الفيروس قبل ذلك.

وأشارت إلى أن هنا يكمن الهدف الأبرز أمام المنظومات الصحية ان يقل هذا المعامل عن (1.0 (RO= حتى تنحصر الإصابات و يبدأ الوباء في الإنحدار تدريجيا، محذرة فى الوقت نفسه من خطوة العزل المنزلي التى لجأت إليها وزارة الصحة لتخفيف الضغط على المستشفيات نظرا لطبيعة الكثافة السكانية و تمركز المواطنين في رقعة بسيطة من مساحة مصر و طبيعة منازل البسطاء من المواطنين و خصائصها فقد تؤدي هذه الخطوة لإستمرار هذه الجائحة طويلا و تفاقمها مما يؤي إلى المزيد من الخسائر في الصحة و الاقتصاد.

وأكدت الخبيرة في علم فيروسات الإنفلونزا شديدة الضراوة أنه مع توجه الدولة لفتح المؤسسات وعودة الحياة لطبيعتها يجب إحكام السيطرة على مداخل و مخارج الأسواق الشعبية لضبط الحركة والكثافة داخلها مع الزام أصحاب المتاجر بتوفير الكمامات و المطهرات للعاملين و قياس درجة حرارة المتواجدين و متابعة ذلك و سحب تراخيص من لا يلتزم .

كما يجب المتابعة المستمرة في تطهير المصانع والآلات التي يتناولها العمال و مكاتب الموظفين، و توفير وسائل الوقاية لهم عن طريق ارباب العمل و الشركات، مع ضرورة مراعاة الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال الزام رجال الأعمال بالمساهمة في هذه الجائحة بنسبة تحددها الدولة طبقا لنشاطهم و استثماراتهم في السوق المصري و يلتزم بها الجميع حتى يتم دعم الفئات الأكثر تضررا في المجتمع مع التعاون مع قواعد بيانات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في العمل الخيري التطوعي للوصول سريعا لهذه الفئات.

وأشارت الدكتورة إلى أن غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات يجب ان تكون ذات ضغط سلبي حتى لا يتسرب الهواء من داخلها لأروقة المستشفى و تزداد العدوى بين العاملين بها، كما يجب الإنتباه إلي طرق التخلص من الكمامات و القفازات التي يستخدمها المواطنين الآن لأنها يمكن ان تكون مصدر رئيسي في سرعة نقل و انتشار العدوى اذا لم توضع آلية للتخلص منها تعلنها الدولة و يلتزم بها المواطن و الشركات القائمة على جمع النفايات مثلا ان توضع في أكياس مغلقة بلون موحد مثل اللون الأصفر حتى تستطيع هذه الشركات التخلص منها بطرق آمنة.





بدوره أكد د .مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن إرتفاع حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الماضية نتيجية طبيعية لغياب الوعى الجماهيرى ، لافتا أن الإصابات التى يتم اكتشافها هذه الأيام نتيجة سلوكيات الأيام الأخيرة من رمضان وفترة العيد .

وقال بدران لـ صدى البلد أن توابع غياب الوعى الجماهيرى تظهر فى غضون أسبوعين لأن فترة الحضانة للفيروس من يومين إلى أسبوعين مشيرا إلى أن الاستهتار بحقيقة الفيروس دفع البعض لإقامة ولائم إفطار رمضانية , نصب سرادقات العزاء والتكدس الكبير فى الأسواق قبل العيد وخلال شهر رمضان وعلى أبواب البنوك ، والمخابز والأفران لشراء مستلزمات العيد وهو ما أدي للوصول لتجاوز مرحلة الألف حالة وفاة فضلا عن تسجيل معدل يومي من الإصابات يقترب من 1500 حالة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد الحالات فى الفترة المقبلة، ونصل للذروة حال إستمرار استهتار المواطنين خاصة مع توسع الدولة فى اختبارات الكشف عن الفيروس والترصد الوبائى للحالات وتتبع المخالطين.

وحول كيفية السيطرة على الأعداد ومنع تفاقمها، شدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على ضرورة الإلتزام بـتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بدقة عن طريق إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية ومنع التجمعات العامة والبقاء في المنزل وتجنب الحشود والامتناع عن لمس الآخرين وزيادة المسافات الآمنة بين الأخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، أن عدد حالات كورونا فى مصر منذ بدء انتشار الفيروس قد بلغ 26384 حالة مصابة وشفاء 6447.. مع تسجيل 1005 وفيات .



