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منوعات

وحشية الشرطة.. إصابة خطيرة لمتظاهرة أمريكية بعد ضربها بالرصاص المطاطي في وجهها .. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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احمد شريف

أصيبت شابة أمريكية  بفجوة في رأسها بعد أن أطلقت الشرطة الأمريكية،  رصاصة مطاطية عليها في الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد المندلعة في الولايات المتحدة منذ قرابة 5 أيام.


وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، انه تم إطلاق النار على شانين شاريز نارا ، ذات الـ 23 سنة ، من قبل  ضباط الشرطة أثناء احتجاجها على مقتل جورج فلويد ، وهو أمريكي من أصل أفريقي قتل على أيدي رجال شرطة مينيابوليس يوم الاثنين 25 مايو.


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وأطلقت الشرطة النار على شانين يوم السبت بينما كانت تحضر الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة وتقوم ببث التظاهرات  مباشرة عبر صفحتها  بالفيسبوك.


وظهرت في الفيديو أصوات شانين وأصدقائها وهم يهتفون بينما يقف رجال الشرطة يطلبون منهم العودة إلى الوراء.


وبدا عبر الفيديو أن المتظاهرين كانوا على مسافة بعيدة من الشرطة ، ولكن بعد وقت قصير من إطلاق النار على شانين تحول الفيديو الى مشهد حافل بالفوضى.


وأظهرت الصور لاحقًا مدى إصابات شانين ،  بجرح كبير في رأسها وكانت عينها ملطخة بالدماء والكدمات.

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