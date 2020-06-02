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أخبار العالم

حاكم نيويورك لـ ترامب: جعلت الشعب يواجه الجيش لأول مرة منذ قرن

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
رد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو على هجوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضده بشأن التظاهرات التي تشهدها الولاية.

ودعا كومو الناس إلى التفريق بين المتظاهرون الغاضبون لمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقين جورج فلويد، وبين اللصوص الذين ضربوا بعض المناطق.

وأكد كومو دعمه للمتظاهرين، مضيفا أنهم يريدون "أمريكا أفضل".

وقال كومو إن نشر الجنود في واشنطن يعد أول مواجهة بين الجيش والشعب منذ أكثر من قرن، في رد على هجوم ترامب ضده.

وأضاف أن حظر التجول لا يتعلق بالمتظاهرين، ليس مضايقة للمتظاهرين، بل أنه مصمم لمساعدة الشرطة على التعامل مع اللصوص.

كان ترامب قد شن هجوما على كومو عبر تويتر، وقال:"لقد ضاعت نيويورك أمام اللصوص والسفاحين واليسار الراديكالي وجميع أشكال الحياة الأخرى والقذرين.. الحاكم يرفض قبول عرضي بطلب الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع.. تمزقت مدينة نيويورك إلى أشلاء".

وفي نيويورك، أمر الحاكم أندرو كومو، والعمدة بيل دي بلاسيو، أمس الاثنين، بحظر التجول من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحًا على ان يبدأ الحظر في الولاية اليوم الثلاثاء من 8 مساءً 

فيما أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء تمديد حظر التجول في المدينة بسبب  تصاعد الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وقال دي بلاسيو إن الحظر سيبدا الليلة وحتى نهاية الأسبوع.

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