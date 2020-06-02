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سيارات

سلبيات السيارات الحديثة وقلة اعتمادياتها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
السيارات الحديثة
السيارات الحديثة
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اشرف عطية
في الماضي كانت أغلب المشاكل التي تواجه السيارات القديمة هي الصدأ وارتفاع درجات الحرارة و لكن تغلبت السيارات الحديثة على كل هذه المشاكل التي كانت تواجه الموديلات القديمة و لكن مع السيارات الحديثة ظهرت مشاكل اخري وهي اعتمادها على المكونات الإلكترونية بشكل كبير وبهذا تقل الاعتمادية لأن اي عطل صغير يتسبب في عطل السيارة و هذا ما سنتناوله في هذا الموضوع .
 

السيارات الجديدة تلقي عليك مسئوليات كبيرة منها الاهتمام بالصيانة الدورية للمكونات الإلكترونية خاصةً المستشعرات والمشغلات ذات المكونات الكهروميكانيكية، وعادة ما تواجه هذه الإلكترونيات أعطالا بسبب تأثير خارجي مثل وصول الماء إليها أو الجهد الزائد عليها و كل هذه الاشياء تهدد بقاءها في حالة جيدة .


في السيارات الحديثة أقل تذبذب في التيار الكهربائي يوثر فيها لاعتمادها علي المكونات الإلكترونية في التشغيل، لذا يجب ضمان الإمداد بالتيار لكل ما يحتاجه النظام الإلكتروني، مع ملاحظة أنه في حال توقف السيارة لفترة طويلة فمن المتوقع ظهور تأثيرات سلبية على إلكترونيات السيارة لذلك يجب تشغيل السيارة بشكل دوري و تفادي ركنها.


يجب ان تعلم جيدا أنه كلما زادت التقنيات الحديثة داخل سيارتك زادت امامها مصاريف الصيانة و قلت الاعتمادية لأن الانظمة الحديثة تكون هشة امام الاستخدام البشري خصوصا أن الكثير منا لا يحسن استخدامها .
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