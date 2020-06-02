الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار استشهاد القديس كولوتس الانصناوي

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار استشهاد القديس كولوتس الأنصناوي الشهير باسم أبو قلته، وكان والده واليا علي أنصنا فأدبه بالآداب المسيحية وعلمه الكتابة.
وأقيم القداس على مذبح تم إعداده خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، وعقب صلاة القداس، قام البابا تواضروس الثاني بإلقاء المياه المقدسة في مياه النيل، حيث تطل كنيسة السيدة العذراء بالمعادى على النيل مباشرة.
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن اخته تزوجت "أريانا" الذي تسلم الولاية بعد والدها، ولما كفر دقلديانوس انحاز إليه أريانا حفظا لمركزه.
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وأضاف أنه صار يعذب المسيحيين، فوبخه القديس، فأرسله إلى والي البهنسا حيث أودع السجن ثلاث سنوات إلى أن تولي والي آخر وأمر بتعذيبه، وكان ملاك الرب يأتي إليه ويعزيه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة فكفنه محبيه وكانت تظهر من جسده آيات عظيمة.
وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر أمس الاثنين بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة لمصر حيث تقع الكنيسة على النيل.
وأقيم القداس على مذبح تم إعداده خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، وعقب صلاة القداس، قام البابا تواضروس الثاني بإلقاء المياه المقدسة في مياه النيل، حيث تطل كنيسة السيدة العذراء بالمعادى على النيل مباشرة.