AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار استشهاد القديس كولوتس الانصناوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:39 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار استشهاد القديس كولوتس الأنصناوي الشهير باسم أبو قلته، وكان والده واليا علي أنصنا فأدبه بالآداب المسيحية وعلمه الكتابة.

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن اخته تزوجت  "أريانا" الذي تسلم الولاية بعد والدها، ولما كفر دقلديانوس انحاز إليه أريانا حفظا لمركزه.

أقرأ أيضا ..

وأضاف أنه صار يعذب المسيحيين، فوبخه القديس، فأرسله إلى والي البهنسا حيث أودع السجن ثلاث سنوات إلى أن تولي والي آخر وأمر بتعذيبه، وكان ملاك الرب يأتي إليه ويعزيه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة فكفنه محبيه وكانت تظهر من جسده آيات عظيمة.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر أمس الاثنين  بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة لمصر حيث تقع الكنيسة على النيل.

وأقيم القداس على مذبح تم إعداده خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، وعقب صلاة القداس، قام البابا تواضروس الثاني بإلقاء المياه المقدسة في مياه النيل، حيث تطل كنيسة السيدة العذراء بالمعادى على النيل مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذكرى الثالثة لحادثة استشهاد أقباط المنيا.. روايات الناجين من العملية الإرهابية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة القديس يونياس الرسول

البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور

عبر تطبيق "زووم".. الكنيسة تنظم تدريب "هوية صحية لأبنائنا"

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: الصلاة على النبي سر قضاء الحوائج وفك الكربات

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

بكاء وأحضان .. الشرطة تركع أمام المتظاهرين بأحد الولايات الأمريكية احتراما لهم .. فيديو

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرارات مجلس الإدارة الحازمة

وحشية الشرطة.. إصابة خطيرة لمتظاهرة أمريكية بعد ضربها بالرصاص المطاطي في وجهها .. صور

الصحة: كل وفيات كورونا تعاني من أمراض مزمنة.. ومعظمهم فوق 55 سنة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم