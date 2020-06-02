AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دفاع البرلمان: تخصيص مدة خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد يحتاج إلى تعديل تشريعي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق أي مقترحات أو مشروعات قوانين بشأن عمل خدمة مدنية لخريجي الجامعات المعفيين من التجنيد، مؤكدا أن هذه الأمر يحتاج إلى دراسة متكاملة وبحث داخل اللجنة، نظرا لوجود قانون ينظم عملية التجنيد للمؤهلات العليا والمتوسطة وغير متعلمين.

وأوضح عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التجنيد ينص على أداء الخدمة الإلزامية لمن تتوافر فيهم شروط التجنيد لمدة 12 عاما، منهم عام خدمة وطنية (سنة التجنيد) للمؤهلات العليا و11 عام فترة احتياط، قد يستدعى خلالها المجند بعد أداؤه الخدمة الوطنية، وتختلف مدة الخدمة الوطنية من شخص لآخر بحسب نوع المؤهل الدراسي.


وأضاف النائب، أن الحديث عن تخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد يحتاج إلى دراسة القانون الحالي وبحث إمكانية تعديله لإضافتها إذا كان هناك جدوى لذلك، مطالبا بضرورة عرض المقترح على اللجنة لدراسته وإصدار قرار بشأنه.

وتقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح برلماني لعمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين البنات والشباب المعفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى الخدمة المدنية لتقويم السلوك. 

ويهدف مقترح النائب إلى استغلال هذه الفترة في العمل على تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي، وعلى أن تقوم هذه الهيئة المستقلة بتحديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخطيه المليون مستخدم.. البرلمان يطالب المواطنين بتحميل تطبيق صحة مصر.. ونواب: يساعدك على مواجهة كورونا من المنزل

برلماني يقترح إنشاء هيئة للخدمة المدنية لتقويم السلوك للمعفيين من التجنيد

لمدة عام.. مقترح باستحداث خدمة مدنية للبنات والشباب المعفيين من التجنيد

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان

استشاري مناعة يكشف عن شئ غير متوقع لارتداء الكمامة وعلاقتها بـ كورونا

سامبو فى شمس الزناتى..وفاة الفنان علي عبد الرحيم

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

أثر عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة .. 6 أمور تصيب العاق

الزمالك يستقر على عدم خوض الدوري والكأس بدون لاعبيه الأجانب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة

مرتان في الأسبوع .. وصفة فعالة لـ علاج تساقط الشعر

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير