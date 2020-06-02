أستاذ جامعي: يجب أن تكون امتحانات الفرق النهائية موحدة حسب قرار الأعلى للجامعات

وأَضاف بهجت، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن جامعة الإسكندرية حتى الآن لم تضع جدول الامتحانات، لكنه سيكون خلال شهر يوليو كما قرر وزارة التعليم العالي، لافتا إلى إلى أن الأسابيع القادمة ستحدد شكل الامتحانات.



