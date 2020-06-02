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تعليم

أستاذ جامعي: يجب أن تكون امتحانات الفرق النهائية موحدة حسب قرار الأعلى للجامعات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:49 م
الدكتور وائل بهجت
الدكتور وائل بهجت - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور وائل بهجت أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إنه يرفض قرار بعض الجامعات بشأن أن يكون امتحانات الفرق النهائية اختياري ما بين التقليدي والإلكتروني، مؤكدُا أنه يجب على الجميع الالتزام بقرار موحد الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأَضاف بهجت، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن جامعة الإسكندرية حتى الآن لم تضع جدول الامتحانات، لكنه سيكون خلال شهر يوليو كما قرر وزارة التعليم العالي، لافتا إلى إلى أن الأسابيع القادمة ستحدد شكل الامتحانات.


وأشار أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إلى أن ذروة فيروس كورونا ستكون في منتصف يونيو الجاري، متوقعا أن تصدر الجامعات قرارها النهائي بعد معرفة الرؤية واضحة.

وتابع الدكتور وائل بهجت: أنه يرفض أن يمتحن طلاب الفرق النهائية الآن مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وتعرض حياتهم للخطر، ولكن يجب أن ينخفض نسب الإصابات حتى تعود الطلاب للجامعة.

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