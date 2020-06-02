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وزير الطيران: خسائر القطاع تقدر بالمليارات وقريبا عوده الحركة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:51 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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عادل نصار

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن خسائر القطاع تقدر بالمليارات، مضيفا أن الدولة قدمت دورا كبيرا في تقليص الخسائر.


وأضاف منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, إن شركات القطاع الخاص تقدر خسائرها بالملايين، لافتا إلى العمل على أعادة فتح حركة الطيران العالمية مرة أخرى.


تابع وزير الطيران المدني، أن موعد عودة الحركة في يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأنه يتم غدا في اجتماع مع رئيس الوزراء بحث الأمر".


وأضاف :"رئيس الوزراء اجرى زيارة للمطارات خلال الفترة الماضية، ونحن مستعدون لعودة الحركة مرة أخرى، ومطارات مصر جاهزة لاستقبال كل السائحين".

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