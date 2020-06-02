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أحمد موسى يكشف حقيقة سقوط عامل نظافة بالشارع بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي أحمد موسى مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر ومحاولاتها الفاشلة في استغلال جائجة كوورنا، موضحا أنهم ينشرون صور ومعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا لنشر الرعب بين الشعب المصري.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإرهابي الهارب عمرو عبد الهادي نشر صورة عامل نظافة مغشيا عليه على الارض وادي أنه في مصر ومصاب بكورونا ولا يجد علاج؛ منوها ان الصورة الأصلية في المملكة الاردنية الشقيقة.

ولفت موسى ان دويلة قطر معرضة للإفلاس ودليل على ذلك تسريح 20 % من العمالة الموجودة في الخطوط الجوية القطرية؛ مشيرا الي ان قطر يبلغ عدد سكانها مليون ونصف ولديه مشكلات اقتصادية رهيبة .

وتابع موسى: " على عدد سكان دويلة قطر والمواد الرهيبة دي المفروض يبقى كل واحد في بقه معلقة دهب .. بس دلوقتي عندهم ازمة اقتصادية وعلى وشك الإفلاس ".

ونوه موسى، أن قطر كانت وقعت عقود لشراء 100 طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، بمبلغ وقدرة 18 مليار دولار ولكنها تجد صعوبة في استكمال التعاقد. 
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