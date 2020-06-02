قطر مهددة بالإفلاس وتبيع 5 طائرات لحل الأزمة المالية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دويلة قطر قررت تسريح 20% من العاملين في الخطوط الجوية، موضحا أنه من المفترض ألا تسرح قطر أي عمالة بسبب زيادة الدخل وارتفاع الاحتياطي النقدي مع قلة عدد السكان.





وأوضح موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قطر تعاني من أزمة تجعلها غير قادرة على دفع أجور العمالة والموظفين.





ولفت موسى أن قطر كانت قد تعاقدة على شراء 100 طائرة بـ 18.5 مليار دولار ولكن قررت بيع 5 منها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها .





وتابع موسى: " على عدد سكان دويلة قطر والمواد الرهيبة دي المفروض يبقى كل واحد في بقه معلقة دهب .. بس دلوقتي عندهم ازمة اقتصادية وعلى وشك الإفلاس ".





وكشف موسى مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر ومحاولتها الفاشلة في استغلال جائجة كوورنا، موضحا انهم ينشرون صور ومعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا لنشر الرعب بين الشعب المصري.



