لمواجهة فيروس كورونا.. مقترح برلماني بتخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد.. ودفاع النواب: تحتاج لتعديل تشريعي

تعديل تشريعي

بدوره قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق أي مقترحات أو مشروعات قوانين بشأن عمل خدمة مدنية لخريجي الجامعات المعفيين من التجنيد، مؤكدا أن هذه الأمر يحتاج إلى دراسة متكاملة وبحث داخل اللجنة، نظرا لوجود قانون ينظم عملية التجنيد للمؤهلات العليا والمتوسطة وغير متعلمين.





وأوضح عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التجنيد ينص على أداء الخدمة الإلزامية لمن تتوافر فيهم شروط التجنيد لمدة 12 عاما، منهم عام خدمة وطنية (سنة التجنيد) للمؤهلات العليا و11 عام فترة احتياط، قد يستدعى خلالها المجند بعد أداؤه الخدمة الوطنية، وتختلف مدة الخدمة الوطنية من شخص لآخر بحسب نوع المؤهل الدراسي.





وأضاف النائب، أن الحديث عن تخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد يحتاج إلى دراسة القانون الحالي وبحث إمكانية تعديله لإضافتها إذا كان هناك جدوى لذلك، مطالبا بضرورة عرض المقترح على اللجنة لدراسته وإصدار قرار بشأنه.





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