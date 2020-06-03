لمواجهة فيروس كورونا.. مقترح برلماني بتخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد.. ودفاع النواب: تحتاج لتعديل تشريعي

- لمدة عام.. مقترح باستحداث خدمة مدنية للبنات والشباب المعفيين من التجنيد
- دفاع البرلمان: تخصيص مدة خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد يحتاج إلى تعديل تشريعي
- تضامن البرلمان: الخدمة المدنية للبنات والمعفيين من التجنيد مطبقة بالفعل
اختلف نواب البرلمان حول مقترح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن عمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين البنات والشباب المعفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى الخدمة المدنية لتقويم السلوك، منهم من طالب بتعديل تشريعي لتنفيذ المقترح ومنهم من رفضه بحجة أنه مطبق بالفعل.
ويهدف مقترح النائب إلى استغلال هذه الفترة في العمل على تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي، وعلى أن تقوم هذه الهيئة المستقلة بتحديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية.
ودلل النائب على ذلك بتعامل المصريين مع مترو الأنفاق وكيفية تعديل السلوك للشعب والالتزام بأماكن الخروج والدخول والركوب والنزول والتي ستحد من الزحمة خلال وقوف القطارات على أرصفة المحطات.
كما اقترح أن تقوم كل فتاة خلال هذه السنة بمحو أمية عدد من السيدات، وكذلك بمساعدة المارة في الشوارع بالالتزام بالحارات المحددة للمشاة، وأمثلة كثيرة يمكن استغلال هذه الطاقة البشرية فيها، والتي ستجعل لمصر وجها حضاريا آخر خلال سنوات قليلة بتعديل وتقويم سلوك الشعب المصري.
تعديل تشريعي
بدوره قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق أي مقترحات أو مشروعات قوانين بشأن عمل خدمة مدنية لخريجي الجامعات المعفيين من التجنيد، مؤكدا أن هذه الأمر يحتاج إلى دراسة متكاملة وبحث داخل اللجنة، نظرا لوجود قانون ينظم عملية التجنيد للمؤهلات العليا والمتوسطة وغير متعلمين.
وأوضح عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التجنيد ينص على أداء الخدمة الإلزامية لمن تتوافر فيهم شروط التجنيد لمدة 12 عاما، منهم عام خدمة وطنية (سنة التجنيد) للمؤهلات العليا و11 عام فترة احتياط، قد يستدعى خلالها المجند بعد أداؤه الخدمة الوطنية، وتختلف مدة الخدمة الوطنية من شخص لآخر بحسب نوع المؤهل الدراسي.
وأضاف النائب، أن الحديث عن تخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد يحتاج إلى دراسة القانون الحالي وبحث إمكانية تعديله لإضافتها إذا كان هناك جدوى لذلك، مطالبا بضرورة عرض المقترح على اللجنة لدراسته وإصدار قرار بشأنه.
مطبق بالفعل
فيما قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن مقترح تخصيص خدمة مدنية للبنات والشباب المعفيين من التجنيد مطبق بالفعل بقانون الخدمة العامة لوزارة التضامن، مشيرة إلى أن هذه الخدمة قديمة ويتم تفعيلها على أكثر من دفعة، كنوع من المساهمة المجتمعية وخدمة الدولة.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الخدمة العامة ينص على صدور قرارين من وزير التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الشباب من الجنسين، الذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد بنات -أو ذكور تم إعفاؤهم من التجنيد- مرتان فى السنة في مجالات الخدمة العامة، مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية، تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
وأضافت أنه يتم تدريب الشباب المكلفين على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة، مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين، والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، بالإضافة إلى محو الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.