«حط كمامتك وحياة مامتك».. أغنية كوميدية لتوعية المصريين ضد فيروس كورونا على طريقة فيلم الحفيد

أطلقت قناة القاهرة والناس، أغنية جديدة للتوعية ضد فيروس كورونا "المستجد"، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، بطريقة كوميدية وساخرة، وعلى نفس طريقة المشهد الأخير من فيلم "الحفيد" وتحديد أغنية "السبوع".





وتقول كلمات الأغنية التى أطلقتها قناة القاهرة والناس كنوع من التحذير لمتابعيها، "حط كمامتك وحياة مامتك.. هتقلل نقل الفيروس.. اغسل إيدك.. الله يزيدك.. غمة وبكرة نقول ده كابوس.. ارجع أقولك .. خلى كحولك .. دايما كده محطوط فى ايديك .. هتكلمنى .. ابعد عنى .. داخلين على مرحلة الـ peak .. حط كمامتك وحياة مامتك .. ادينا قولنا ومش ساكتين .. لأحسن تنسى وفجأة تلاقى .. كشف كمامة فى أى كمين".





وكانت "القاهرة والناس"، أطلقت بداية جائحة كورونا، أغنية بعنوان "مش هنسلم مش هنبوس.. مش هننشر الفيروس"، وقد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب مشاهدة كبيرة.