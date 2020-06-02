طالبت بوقف التصدير .. الفلاحين : أزمة قادمة في الليمون بالأسواق لارتفاع الأسعار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع أسعار الليمون ووصول الكيلو إلي 25 جنيها في اسواق الجملة هذه الايام امر طبيعي ومتوقع. مشيرا إلي أننا في موسم الرجيعة الثانيه الذي يمثل الانتاج به نحو 10% فقط من الانتاج الكلي لأشجار الليمون في مصر بالاضافة الي ازمة كورونا التي أدت لزيادة الطلب علي الليمون محليا وعالميا.





وأضاف ابوصدام ان المساحة المثمرة من الليمون قليلة ولا تتعدي 40 الف فدان وأن اشجار الليمون لا يمكن زيادتها بسهولة.





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وأشار " نقيب الفلاحين " إلي انه حذر سابقا من الإفراط في تصدير المنتجات الاساسيه بسبب الظروف الراهنة ومعظم الدول اتخذت اجراءات احترازيه لمنع حدوث ازمات في نقص المنتجات الزراعيه لديها و أسعار الليمون لن تنخفض قبل شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين موعد نضج موسم الرجيعة في الليمون والذي يمثل 30%من اجمالي انتاج الليمون في مصر، موضحا أن الموسم الاساسي المعروف بالسلطاني والذي يمثل 60%من الانتاج يكون في شهر مارس.









وأوضح أن صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.4 مليون طن حيث لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا مما ادي لارتفاع أسعار الليمون حاليا نظرا لزيادة الطلب علي الليمون المصري محليا وعالميا لفوائده الكبيره في زيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد وأمراض الانفلونزا والتوصية الدائمة من الاطباء بتناوله للوقاية من كورونا.







