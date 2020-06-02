عميد اقتصاد وعلوم سياسية: أرسلنا جدول امتحانات الفرقة النهائية إلى الجامعة لاعتماده

وأَضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عدد طلاب الفرقة الرابعة بالكلية صغير وهو ما يسمح بأن تكون الامتحانات في مدرجات الكلية، مع مراعاة المسافة بين كل طالب والثاني لتكون مترين.



