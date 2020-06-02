لطلاب الثانوية العامة .. نصائح عامة تساعد على المذاكرة بشكل أفضل

يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات الفترة المقبلة، و يحتاجون إلى بعض الإرشادات لكي يتمكنوا من المذاكرة بشكل أفضل،
وقدمت ريهام علام مدربة التربية الإيجابية مجموعة من النصائح العامة تساعد على المذاكرة بشكل افضل .
ونصحت ريهام علام في تصريح لموقع "صدى البلد"، طلاب الثانوية العامة بتحديد هدف محدد وكلية معينة للوصول لها، وبالتالي اجتياز الصعوبات التي يواجهونها خلال المذاكرة.
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1- لابد من إجراء خطة للمذاكرة بالمواد بشكل يتناسب مع مجهود الطالب.
ونصحت ريهام علام في تصريح لموقع "صدى البلد"، طلاب الثانوية العامة بتحديد هدف محدد وكلية معينة للوصول لها، وبالتالي اجتياز الصعوبات التي يواجهونها خلال المذاكرة.
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وأوضحت ريهام علام، أنه يمكن وضع مجموعة من الأهداف، حتى لا نصاب بالإحباط من عدم وجود بدائل في حالة عدم التوفيق في الالتحاق بالكلية الأساسية لك، ومن أبرز النصائح التي يجب اتباعها للمذاكرة بشكل جيد ما يلي:
1- لابد من إجراء خطة للمذاكرة بالمواد بشكل يتناسب مع مجهود الطالب.
2- تحديد توقيت زمني لبدء المذاكرة والانتهاء منها مع إعطاء نفسك راحة استعادة تركيزك ثم المعاودة.
3- تحديد الطريقة المناسبة للمذاكرة دون التفكير في جميع المواد في وقت واحد .
4- لا تضغط نفسك في المذاكرة، فلابد من تحديد وقت المذاكرة والنوم ايضا.
5- عدم الاعتماد على المنبهات والكافيهات، وذلك لأن الإكثار منها يعرضك لعدم التركيز عكس ما تتوقع .
6- أحرص دائمًأ على تناول الأطعمة الغذائية الصحية خلال المذاكرة مع المشروبات التى تمدك بالطاقة .
7- من الممكن تناول المكسرات مما يمنحك طاقة أكبر خلال المذاكرة، وذلك لأنها غنية بالفيتامينات.