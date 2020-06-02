لطلاب الثانوية العامة .. نصائح عامة تساعد على المذاكرة بشكل أفضل

يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات الفترة المقبلة، و يحتاجون إلى بعض الإرشادات لكي يتمكنوا من المذاكرة بشكل أفضل،





2- تحديد توقيت زمني لبدء المذاكرة والانتهاء منها مع إعطاء نفسك راحة استعادة تركيزك ثم المعاودة.





3- تحديد الطريقة المناسبة للمذاكرة دون التفكير في جميع المواد في وقت واحد .





4- لا تضغط نفسك في المذاكرة ، فلابد من تحديد وقت المذاكرة والنوم ايضا.





5- عدم الاعتماد على المنبهات والكافيهات، وذلك لأن الإكثار منها يعرضك لعدم التركيز عكس ما تتوقع .





6- أحرص دائمًأ على تناول الأطعمة الغذائية الصحية خلال المذاكرة مع المشروبات التى تمدك بالطاقة .



