محافظ القاهرة: السيطرة على حريق في صيدلية بمنطقة الميرغني

رد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على حقيقة الأنباء بوجود حريق في صيدلية بمنطقة الميرغني.

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, أن تمت السيطرة على حريق نشب في صيدلية في منطقة الميرغني.

وأشار المحافظ إلى إن الدولة تعاني من تكدس مروري كبير وصدرت قرارات بضرورة العمل على مواجهة هذه المشكلة، مضيفا أنه نعمل على حل الأزمة من خلال أفكار مبتكرة.

وتابع أن نفق العروبة كان من ضمن الأسباب الكبرى في الزحام في منطقة مهمة في المحافظة، لافتا إلى أن 8 أيام فقط كانت كفيلة في ردم النفق وإنهاء الأمر بشكل سريع.

وأكد محافظ القاهرة، أن تم ردم النفق في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.