تامر أمين: بشرى سارة حول إعادة فتح المساجد.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء غدا ويعرض فيه وزير الأوقاف خطة إعادة فتح المساجد مجددا وذلك وفق اشتراطات طبية وصحية ووقائية.









وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" هذا الامر يعني ان الدولة تتجه إلى إعادة فتح المساجد مرة اخرى ولكن بمجموعة من الضوابط".









وتابع :" إحنا اشتقنا للمساجد واشتقنا لـ أداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وسيتم تطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري ".









وأكمل أمين:" إجراءات فتح المساجد سوف تنص على ضرورة قيام كل مصل بإحضار السجادة الخاصة به ويرتدي الكمامة".









ولفت تامر أمين:" سيكون هناك علامات على الأرض لموضع كل مصل داخل المسجد وما بين كل علامة والاخرى المسافة الآمنة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين ".



