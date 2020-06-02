AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: بشرى سارة حول إعادة فتح المساجد.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:47 م
تامر امين
تامر امين
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء غدا ويعرض فيه وزير الأوقاف خطة إعادة فتح المساجد مجددا وذلك وفق  اشتراطات طبية وصحية ووقائية.


وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  هذا الامر يعني ان الدولة تتجه إلى إعادة فتح المساجد مرة اخرى ولكن بمجموعة من الضوابط".


وتابع :"  إحنا اشتقنا للمساجد واشتقنا لـ  أداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وسيتم  تطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري ".


وأكمل أمين:"  إجراءات فتح المساجد  سوف تنص على ضرورة قيام  كل مصل بإحضار السجادة الخاصة به ويرتدي الكمامة".


ولفت تامر أمين:"  سيكون هناك علامات على الأرض لموضع كل مصل داخل المسجد وما بين كل علامة والاخرى المسافة الآمنة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعادة فتح المساجد في لبنان لأداء صلاة الجمعة فقط مع إجراءات وقائية

مستشار المفتي: نرحب بقرار فتح المساجد بضوابط احترازية تحافظ على النفس البشرية

بعد عرض خطة إعادة فتح المساجد.. دينية النواب: لا مانع من ارتداء الكمامة في الصلاة

الأوقاف توضح لـ صدى البلد حقيقة إقامة صلاة الجمعة في المساجد يوم 5 يونيو

ترحيب ديني وشعبي وتفاؤل بقرب فتح المساجد.. المواطنون: مطلوب ضوابط صارمة للحفاظ على المصلين.. العلماء: خطوة جيدة لعودة الحياة لطبيعتها

فتح المساجد في مصر.. خطط وضوابط تبدأ من الجمعة بعد المقبلة

ترشيحاتنا

بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

وحشية الشرطة.. إصابة خطيرة لمتظاهرة أمريكية بعد ضربها بالرصاص المطاطي في وجهها .. صور

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم