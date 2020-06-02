لا يهزها هراء الصغار.. تامر أمين: شمس العلاقات المصرية الكويتية لن تغيب.. فيديو

العلاقة بين مصر و الكويت قصة محسومة منذ زمن كبير". علق الإعلامي تامر أمين، على إساءة إحدى المواطنات الكويتيات لمصر، قائلًا "





وطالب تامر أمين، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "با لتوقف عن التراشق بالألفاظ، وعدم الرد على مقطع المواطنة الكويتية على السوشيال ميديا".





وأضاف تامر أمين، "لا يصح أن نهين شعب ودولة الكويت؛ لأنها من أكثر الدول الشقيقة والعزيزة على مصر، والكويتيين يحبون مصر والمصريين لدرجة لا يمكن تخيلها، واتفاجأ بالحب الذي يكنه الشعب الكويتي للمصريين ومصر".





وتابع تامر أمين " اوعوا تخشوا في الهوجة، ومهما حاول البعض إطفاء شمس العلاقات المصرية الكويتية لا يصح أن نكون وقود لإشعال نار الفتنة بين البلدين".





ولفت تامر أمين إلى أن "مصر والكويت شعبان يحترمان بعضهما البعض، و العلاقات المصرية الكويتية لا يمكن إفسادها، وهي جبل لا يهزه هراء الصغار".