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توك شو

لا يهزها هراء الصغار.. تامر أمين: شمس العلاقات المصرية الكويتية لن تغيب.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:59 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على إساءة إحدى المواطنات الكويتيات لمصر، قائلًا "العلاقة بين مصر والكويت قصة محسومة منذ زمن كبير".

وطالب تامر أمين، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "بالتوقف عن التراشق بالألفاظ، وعدم الرد على مقطع المواطنة الكويتية على السوشيال ميديا".

وأضاف تامر أمين، "لا يصح أن نهين شعب ودولة الكويت؛ لأنها من أكثر الدول الشقيقة والعزيزة على مصر، والكويتيين يحبون مصر والمصريين لدرجة لا يمكن تخيلها، واتفاجأ بالحب الذي يكنه الشعب الكويتي للمصريين ومصر".

وتابع تامر أمين "اوعوا تخشوا في الهوجة، ومهما حاول البعض إطفاء شمس العلاقات المصرية الكويتية لا يصح أن نكون وقود لإشعال نار الفتنة بين البلدين".

ولفت تامر أمين إلى أن "مصر والكويت شعبان يحترمان بعضهما البعض، والعلاقات المصرية الكويتية لا يمكن إفسادها، وهي جبل لا يهزه هراء الصغار".

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