انتهك حقوق المحتجين.. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين ترامب

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عن تقديم مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.





ويسمح مشروع القرار بإدانة ترامب لأمره الشرطة باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد المحتجين السلميين في ساحة لافاييت الليلة الماضية.





واتهم شومر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرئيس ترامب بانتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين.





وقال في تغريدة أخرى: "أدى تصلب وقسوة الرئيس ترامب التي لا هوادة فيها إلى جعل نفسه ــ وهو رجل ضعيف ــ إلى الشعور بالقوة مما دفعه إلى أمر الضباط الفيدراليين بإطلاق الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين المحتجين بشكل سلمي حتى يتمكن من التسلل إلى الكنيسة".





وأضاف: "وهذا جعل ترامب يلوح بالكتاب المقدس - ولا يقرأه حتى لو كان الإنجيل، واستخدمه كداعم سياسي له".