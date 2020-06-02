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مصطفى بكري: مصر استطاعت إدارة أزمة كورونا بنجاح.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن النظام المصري جاء من خلال الديمقراطية، ويعمل بكل ما يملك على رفاهية المواطنين مؤكدا أن مصر استطاعت أن تدير أزمة كورونا بنجاح، رغم الصعوبات.

وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم من يتأمل إدارة أزمة كورونا، مقارنة بانهيار المنظومة الصحية في العديد من أنحاء العالم، يدرك أن مصر قادت الملف بأمتياز. 

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وتابع عضو مجلس التواب أن الرئيس السيسي لا يكف أبدا عن احترام الغلابة، وهذا واضح من خلال إعداد مساكن الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وأشار مصطفي بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم لم يكن هناك دولة، وأغلب المؤسسات كانت في حالة انهيار، والاقتصاد المصري كان سيء للغاية أما الآن فأصبحت مصر رقم مهم في الساحة الدولية.

قال عضو مجلس النواب أن الشعب المصري مصطف بشكل وطني لم يحدث من قبل خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي.
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