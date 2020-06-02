نشوى طلعت مستشارا لوزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بالاستعانة بالدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق للعمل مستشارا للوزير للسياحة المستدامة.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.





تخرجت الدكتورة نشوى من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ، وعملت عقب تخرجها فى شركة ترافكو ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الاكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعة السادات.





حصلت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان " التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".





عملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحة الخضراء.





تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية.





قامت بالمشاركة كمحاضر في الدورات التدريبية الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.





شاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية.





لها العديد من الأبحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.