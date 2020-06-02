AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة والآثار تكرم مجتازي البرنامج التدريبي "HACCP"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قامت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بتكريم وتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي "HACCP" والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء، وذلك لعدد من العاملين بقطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

حيث نظمت الوزارة هذا البرنامج كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.

ومن جانبها، أعربت غادة شلبي عن تقديرها لهؤلاء المكرمين، ودعتهم إلى بذل مزيد من الجهد في العمل، مشيرة إلى أن ملف التدريب يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وخاصة تنمية قدرات شباب العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع شركة دايڤيرسي، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وأضافت أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الاجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتي وصولها إلي طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الاجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الاغذية والمشروبات.
السياحة والآثار تكرم مجتازي البرنامج التدريبي "HACCP"
السياحة والآثار تكرم مجتازي البرنامج التدريبي "HACCP"
السياحة والآثار تكرم مجتازي البرنامج التدريبي "HACCP"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورات تدريبية وتوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية بالبحر الأحمر.. صور

بسبب كورونا.. مسؤول بالسياحة يجتمع بالمرشدين السياحيين لعرض معوقات القطاع

السياحة تحذر : إجراءات صارمة ضد التعسف أو تسريح العاملين بالقطاع

الفنادق جاهزة للتشغيل.. السياحة توضح الافتتاح المشروط واجراءاته

وزير السياحة يناقش سلامة وصحة الغذاء بالفنادق.. صور

ترشيحاتنا

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير

وفاة علي عبد الرحيم .. أصيب بجلطة في المخ وتعرض للسرقة بالإكراه

أصيبا خلال توصيل الأدوية لمرضى كورونا.. كيف كافأ أمير عسير متطوعين صحيين؟

طالبت بوقف التصدير .. الفلاحين : أزمة قادمة في الليمون بالأسواق لارتفاع الأسعار

القرار بيد الحكومة.. وزير الطيران يكشف حقيقة إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالمنزلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الوقاية من كورونا .. كارمن سليمان مع شقيقتها بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

بفستان أنيق وحذاء رياضي .. رابعة الزيات تبهر متابعيها بإطلالة غريبة.. شاهد

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة