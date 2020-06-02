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رياضة

أخبار الزمالك.. النادي يرفض خوض الدوري والكأس بدون الأجانب.. واجتماع لجنة نادي القرن الخميس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:06 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية  اليوم الثلاثاء 2-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:




أعرب الصربي سريدوفيتش ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لمنتخب زامبيا، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.




كشف رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، عن موقفه من قضية تتويج الأهلي بلقب نادي القرن، ومطالبة الزمالك باللقب. 




كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مجلس الإدارة على عدم خوض أي مباريات قادمة سواء في الدوري إذا تم استئنافه أو في مسابقة كأس مصر من دون عودة اللاعبين الأجانب المحترفين من بلادهم.




توافد  أعضاء نادي الزمالك منذ الصباح  على مقر  الاشتراكات وذلك بعد فتح باب تجديد العضوية وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.




رفض الدولى التونسي فرجاني ساسي فكرة  الرحيل عن الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، رغم تلقيه العديد من العروض مؤخرا، للرحيل عن النادي الأبيض.




أكدت العديد من التقارير الصحفية اقتراب الأنجولى أرى بابل، الجناح الهجومى لفريق أول أغسطس، من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد  جلسة يوم الخميس المقبل مع اللجنة المكلفة بتجهيز ملف قضية نادي القرن لمناقشة أخر التطورات الخاصة بالقضية.



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