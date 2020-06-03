6 نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

يأمل جميع أصحاب السيارات عند بيع سيارتهم الخاصة الحصول على أعلى سعر، ولكن يغفل البعض منهم عددا من الأمور التى يجب أن تتبع قبل البيع للحصول على ما يريدون.





فعملية البيع تحتاج من البائع أن يراعي عددا من الأمور المهمة التي تشجع المشترى على التمسك بالشراء وبالسعر الذي تطلبه، ومن أهم هذه الأمور مايلي :

أولا : أخذ صور جيدة لسيارتك.. فمن المهم جدا التقاط صور تبرز جمالها من الخارج والداخل، وقم بالتقاط صور لها أثناء فتح الأبواب والمقصورة والفرش وكل ما يظهر جمالها، فالمشتري يرغب في رؤية الكثير من التفاصيل قبل الاقتناع بضرورة رؤية السيارة علي أرض الواقع.





ثانيا: الابتعاد عن الغموض .. فإذا نشرت عرضا لسيارتك للبيع على أحد المواقع المتخصصة لبيع السيارات ، عليك الابتعاد عن الغموض لأنه في مثل هذه الأشياء مضر للغاية فلا تبخل علي القارئ بمعرفة كل التفاصيل دون الحاجة لسؤالك أو الاتصال بك فأكتب السعر والمواصفات بدقة لأن الموضوع يجعل المشتري مرتاح لك و لسيارتك.





ثالثا : ضع نفسك مكان المشتري .. حتى تجد العيوب الظاهرة بسيارتك وحاول إصلاحها، قم بفحص السيارة عن كثب من جميع الزوايا، أنظر إليها من مسافة، وقم بدراستها عن قرب، واجلس في داخلها، وقم بتدوين الملاحظات حول أي شيء قد يبعد المشتري عنها.





رابعا : قم بعمل الإصلاحات اللازمة.. اجعل مظهر السيارة الخارجي جميلا وقم بإصلاح الخدوش الطفيفة المتواجدة على الطلاء بفعل احتكاك السيارة، وأيضا قم بإزالة الإلتواءات الصغيرة إن وجدت، وكذلك قم بفتح غطاء محرك السيارة .





ولابد ان تتأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو المبرد، حيث أن محرك نظيف يعطي انطباعا ممتازًا حول السيارة لاحظ الأشياء الصغيرة كالخدوش في الطلاء، علامات على الهيكل، وعلامات عند كعب السجاد. فكل هذه الأمور قد تنقص من جاذبية السيارة، وقم بإصلاحها قبل عرض السيارة للبيع لتحضر سعر أعلى.





خامسا : نظف السيارة داخليا وخارجيا.. قم بتنظيف سيارتك بشكل كامل قبل عرضها للبيع ومن الأفضل تلميعها حتى يظهر جمالها، وقم بتعطير السيارة جيدا، حيث أن المشتري إذا وجد السيارة نظيفة بالكامل سيشعر بأن السيارة قد تم الاعتناء بها بشكل جيد خلال فترة ملكيتها وسيقوم بشرائها علي الفور.





سادسا : رتب شنطة السيارة.. فترتيب شنطة السيارة و إزالة الأشياء التي لا داع لوجودها والتأكد من وجود الاطار الاحتياطي وتنظفها جيدا فهو عنوان السيارة.