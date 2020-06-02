منذ عهد لينكولن.. ترامب: إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إداراتي قدمت للمجتمع صاحب البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد أبراهام لينكولن".





وأضاف ترامب "منحنا فرص للسيناتور تيم سكوت، ومولنا جامعات وكليات السود التاريخية، وقدمنا إصلاح في العدالة الجنائية، فضلا عن وجود أدنى معدلات بطالة وفقر وجريمة بين ذوي البشرة السمراء".





كان ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام عقب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.





وهدد ترامب، أمس، بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.





وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عن تقديم مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.





ويسمح مشروع القرار بإدانة ترامب لأمره الشرطة باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد المحتجين السلميين في ساحة لافاييت الليلة الماضية.





واتهم شومر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرئيس ترامب بانتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين.





وقال في تغريدة أخرى: "أدى تصلب وقسوة الرئيس ترامب التي لا هوادة فيها إلى جعل نفسه ــ وهو رجل ضعيف ــ إلى الشعور بالقوة مما دفعه إلى أمر الضباط الفيدراليين بإطلاق الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين المحتجين بشكل سلمي حتى يتمكن من التسلل إلى الكنيسة ويلوح بالكتاب المقدس ولا يقرأه مستخدما إياه كداعم سياسي".