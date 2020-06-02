AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منذ عهد لينكولن.. ترامب: إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:10 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إداراتي قدمت للمجتمع صاحب البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد أبراهام لينكولن".

وأضاف ترامب "منحنا فرص للسيناتور تيم سكوت، ومولنا جامعات وكليات السود التاريخية، وقدمنا إصلاح في العدالة الجنائية، فضلا عن وجود أدنى معدلات بطالة وفقر وجريمة بين ذوي البشرة السمراء".

كان ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام عقب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وهدد ترامب، أمس، بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عن تقديم مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.

ويسمح مشروع القرار بإدانة ترامب لأمره الشرطة باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد المحتجين السلميين في ساحة لافاييت الليلة الماضية.

واتهم شومر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرئيس ترامب بانتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين.

وقال في تغريدة أخرى: "أدى تصلب وقسوة الرئيس ترامب التي لا هوادة فيها إلى جعل نفسه ــ وهو رجل ضعيف ــ إلى الشعور بالقوة مما دفعه إلى أمر الضباط الفيدراليين بإطلاق الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين المحتجين بشكل سلمي حتى يتمكن من التسلل إلى الكنيسة ويلوح بالكتاب المقدس ولا يقرأه مستخدما إياه كداعم سياسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يهاجم الإخوانية إلهان عمر ويصفها بـ كارثة فساد

عنصرية.. الشرطة الأمريكية تعتدي على ذوي البشرة السمراء.. فيديو

جو بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضد الشعب الأمريكي

عد إلى مخبئك ودع القادة يعملون.. أول سيدة في منصب محافظ نيوجيرسي ترد على إهانة ترامب للمحافظين

في نفس واحد.. بيلوسي وتشومرعن ترامب: جبان وضعيف وأفعاله خطيرة

انتهك حقوق المحتجين.. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين ترامب

ترشيحاتنا

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

لجنة وزارية لجرد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

شاهد.. لحظة مقتل صاحب مطعم على يد سائق توك توك بالشرقية.. فيديو

من داخل مستشفى العزل .. تعرف على حالة رجاء الجداوي الصحية

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم