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حوادث

شاهد.. لحظة مقتل صاحب مطعم على يد سائق توك توك بالشرقية.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:08 م
لحظة مقتل صاحب مطعم
لحظة مقتل صاحب مطعم علي يد سائق توك توك بالشرقية
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محمد الطحاوي

حصل موقع صدي البلد على مقطع فيديو يوثق لحظة قيام سائق توك توك بقتل مسن في أحد الشوارع بمدينة القنايات والأعتداء عليه بالضرب بألة حادة وحمله للجثة داخل التوك توك والفرار بها.

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض الواقعة حيث تبين ورود بلاغا بغياب صاحب مطعم وجبات سريعة بالمدينة، وقيام الجاني بالتخلص من الجثة بأحد المصرف بدائرة قسم شرطة القنايات.

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تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بغياب "س ش" صاحب مطعم وجبات سريعة، عن مسكنه بدائرة قسم شرطة القنايات.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة تبين أنه خلال مرور المجني عليه بأحد شوارع المدينة صدمه "توك توك"، وترجل قائده منه وأنهال بالضرب على رأس المجني عليه بقطعة حديدية حتى قتله، وحمل جثته وفر هاربا.

 

تمكن ضباط المركز من ضبط المتهم، ويُدعى "سيد.ش" أحد جيران المجني عليه وبمواجهته أعترف بأرتكابة الواقعة لوجود خلافات جيرة سابقة بينه وبين المجني عليه، وأنه استغل خلو الشارع من المارة، قبل أن يتخلص من الجثة بأحد مصارف المدينة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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