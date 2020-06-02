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بعد جامعة دمنهور.. أكاديميون: تنظيم الامتحانات أونلاين يحتاج لإمكانيات وضمانات.. يجب على الجامعات الالتزام بقرار واحد.. والجداول في مرحلة الاعتماد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
يجب على جميع الكليات تنفيذ قرار الأعلى للجامعات في شكل امتحانات الفرق النهائية 
هل إمكانيات الجامعات تسمح بامتحانات الأونلاين لطلاب الفرق النهائية
إرسال جدول امتحانات الفرق النهائية للجامعة لاعتماده 

بعد قرار جامعة دمنهور، التي أعطت فيه طلاب الفرق النهائية أحقية اختيار الامتحانات سواء بالشكل التقليدي أو الأونلاين، وذلك بعد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن امتحانات الفرق النهائية والتي ستكون في أول يوليو القادم، نتعرف على رأي أكاديميون في القرار:


علق الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار بعض الجامعات بشأن امتحانات الفرق النهائية حيث خيرت الطلاب بين الامتحان التقليدي والإلكتروني، قائلا" إن الكلية ملتزمة بأي قرار جديد بخصوص امتحانات الفرق النهائية.

 وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه إذا كانت تلك الجامعة لديها الإمكانيات للامتحانات الإلكترونية فهو قرار جيد، لافتا إلى أن الاختبار الإلكتروني يجب أن يضمن شخصية الطالب الذي يمتحن، وإمكانية عدم قطع شبكة الإنترنت.

وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنه إذا كانت هذه الضمانات غير موجودة فهذا يضعف الامتحانات الإلكترونية، موضحا المجلس الأعلى للجامعات يدرس الاختيارات كلها ويقدم الأصلح للطالب.  



قال الدكتور وائل بهجت أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إنه يرفض قرار بعض الجامعات بشأن أن يكون امتحانات الفرق النهائية اختياري ما بين التقليدي والإلكتروني، مؤكدُا أنه يجب على الجميع الالتزام بقرار موحد الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأَضاف بهجت، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن جامعة الإسكندرية حتى الآن لم تضع جدول الامتحانات، لكنه سيكون خلال شهر يوليو كما قرر وزارة التعليم العالي، لافتا إلى إلى أن الأسابيع القادمة ستحدد شكل الامتحانات.

وأشار أستاذ الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إلى أن ذروة فيروس كورونا ستكون في منتصف يونيو الجاري، متوقعا أن تصدر الجامعات قرارها النهائي بعد معرفة الرؤية واضحة.

وتابع الدكتور وائل بهجت: أنه يرفض أن يمتحن طلاب الفرق النهائية الآن مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وتعرض حياتهم للخطر، ولكن يجب أن ينخفض نسب الإصابات حتى تعود الطلاب للجامعة. 

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية أعدت جدول مبدئي لامتحانات الفرق النهائية على أن يكون أول يوليو المقبل، موضحا أنه أرسله لإدارة الجامعة لاعتماده.

وأَضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عدد الطلاب الفرق الرابعة بالكلية صغير وهو ما يسمح بأن تكون الامتحانات في مدرجات الكلية، مع مراعاة المسافة بين كل طالب والثاني مترين.

وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الجدول المبدئي ستكون الامتحانات فيه على ثلاث أسابيع، موضحًا أنه الكلية ملتزمة بقرارات الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.



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