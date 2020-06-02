مواجهة بين قوات الجيش اللبناني والإسرائيلي على الحدود ..فيديو

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 عنصرا من جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا الخط التقني عند محلة كروم الشراقي خراج ميس الجبل.





وقالت إن عملية الاقتحام الحدودية أجريت من جيش الاحتلال تحت حراسة وبرفقة آليات ودبابة "ميركافا" إسرائيلية.





وأضافت أن العناصر الإسرائيلية التي اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدة عند محلة المحافر خرام بلدة عديسة، عبارة عن قوة من المشاة، أجرت عملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة من دون خرق الخط الأزرق.





وكردة فعل، استنفرت قوات الجيش اللبناني واستقدمت عددا من الآليات العسكرية بحسب ما ذكرته الوكالة.





فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إنه في "إطار تعزيز النشاطات على الحدود اللبنانية عقب محاولات التسلل الأخيرة نفذت قوة عسكرية أعمالا اعتيادية في منطقة حدودية تحت سيادة إسرائيلية إلى المكان وصل أفراد من الجيش اللبناني حيث وجه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض.سنواصل العمل داخل أراضينا لمنع محاولات التسلل إليها".





وتداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر التقاء عناصر الجيشين حيث كاد الوضع أن يتطور إلى اشتباك على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" في مكان الواقعة.



