بعد حرق كنيسة في البيت الأبيض.. أحمد موسى: الإخوان حرقوا 60 في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من أزمة الفوضى العارمة التي اجتاحت الولايات المتحدة، حيث هدد بنزول الجيش الأمريكي في حال تعاون حكام الولايات من الديمقراطيين معه.





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ترامب قال "عار أن تتحول واشنطن لساحات من الفوضى والنهب السرقات"، لافتا إلى أن الفوضى التي حدثت في أمريكا شهدتها مصر في 25 يناير.





وأشار أحمد موسى، إلى أن ترامب قام بالتجول في حديقة البيت الأبيض عقب حرق كنيسة على يد المتظاهرين؛ متذكرا "في أمريكا حرقوا كنيسة عندنا حرقوا 60 كنيسة.. التنظيم الإرهابي الإخواني حرق 60 كنيسة عقب ثورة 30 يونيو".





وأكد أحمد موسى، أن قنوات العالم تنقل المظاهرات في أمريكا، أما القناة الفاشلة "بي بي سي" فتتجاهل الأحداث، قائلًا "البي بي سي فاشلة بامتيار، ولا تعمل إلا على تشويه صورة مصر".



