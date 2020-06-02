طريقة عمل خضار بالجمبري للشيف شربيني

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مقادير خضار بالجمبري

بصل مفروم

جمبرى

بسلة

جزر

ثوم

كوسة مكعبات

فلفل رومي شرائح

اعشاب

عصير ليمون

ملح – فلفل

زيت ذرة

شطة "حسب الرغبة"

طماطم مكعبات





طريقة عمل خضار بالجمبري

- ضعي الزيت في طاسة على الناروانتظرى حتى يسخن وحمري البصل بها

- اضيفي الكوسة والفلفل الالوان والاعشاب وملح وفلفل وقلبي جيدا ثم ضيفي الجمبري والبسلة والجزر,