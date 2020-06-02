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طريقة عمل خضار بالجمبري للشيف شربيني

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:53 م
طريقة عمل خضار بالجمبري
طريقة عمل خضار بالجمبري للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل خضار بالجمبري بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير خضار بالجمبري
بصل مفروم
جمبرى
بسلة 
جزر
ثوم 
كوسة مكعبات
فلفل رومي شرائح
اعشاب 
عصير ليمون 
ملح – فلفل 
زيت ذرة 
شطة "حسب الرغبة"
طماطم مكعبات

طريقة عمل خضار بالجمبري
- ضعي الزيت في طاسة على الناروانتظرى حتى يسخن وحمري البصل بها
- اضيفي الكوسة والفلفل الالوان والاعشاب وملح وفلفل وقلبي جيدا ثم ضيفي الجمبري والبسلة والجزر,
- اضيفي الطماطم مكعبات مع شطة وعصير الليمون وبعض الماء ثم غطيها واتركي الجمبري حتى ينضج.
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