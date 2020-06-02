د.فتحي حسين يكتب: جرعة الأخبار السارة عن علاج كورونا!

ربما يحتاج الانسان إلي جرعة - ولو بسيطة- من الاخبار السارة والمبهجة التي ينتظرها الجميع وسط كم الاخبار الحزينة والمؤلمة التي تبث كل لحظة من كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول وفيات وإصابات فيروس كورونا الجديد القاتل الذي حصد حتي كتابة هذا المقال ما يقارب ٤٠٠ الف مواطن وإصابة 4.7 مليون شخص حول العالم وتأتي الأحداث متتالية ومرعبة عن هذا الفيروس اللعين الذي يطور من نفسه ولا يعلم أحد حقيقته حتي الآن وهل هو فيروس مصنع في إطار حرب بيولوجية تجري بين دولتين كبيرتين في العالم مثل أمريكا والصين حول كعكة البيزنس العالمي أو لأجل اشياء اخري ربما لا نعلم وسوف نعلمها إذا قدر لنا الله النجاة من هذا الفيروس!









علي كل حال فقد جاءت عدة اخبار عالمية تبشر بالوصول إلي لقاح أو علاج للفيروس الذي أثار دهشة العالم - ولا يزال - يثير تساؤلات الكثيرين حول سبب الفيروس اللعين!

ومن بين هذه الأخبار التي أزعم أنها سعيدة ومبهجة للجميع بخصوص لقاح كورونا هو ما أعلنت عنه شركة تكنولوجيا حيوية صينية لقاح لمرض كوفيد-19.









وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنهم متأكدون "بنسبة 99 في المئة" من أن اللقاح سيكون فعالا.!! وهذا اللقاح تقوم بتطويره شركة "سينوفاك"، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومن خلال التجارب السريرية التي قامت بها بمشاركة أكثر من 1000 متطوع!.









كما أعلن مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، أن بلاده بدأت استخدام عقار ريمديسيفير من إنتاج شركة غيلياد ساينسز الأمريكية في علاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض "كوفيد-19"، وجاء هذا التطور بعد أيام من منح العقار موافقة عاجلة في إطار المساعي لكبح انتشار فيروس كورونا.









كما توصلت وزارة الصحة الروسية إلى علاج جديد قد يعمل على معالجة مصابي مرض كورونا.! وأطلقت على هذا العلاج اسم «أفيفافيير»، الذي أظهر بدوره فعالية كبيرة في تقليل مسببات فيروس كورونا .!









وفي إطار سعي دول العالم لمحاولة التصدي لفيروس كورونا تمكنت إحدي الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية من اكتشاف لقاح جديد من شأنه علاج فيروس كورونا ومقاومته وفقًا لموقع "سكاي نيوز" الذى أكد إمكانية حدوث الأمر في يوليو المقبل!! حيث أضاف التقرير أن هناك أخبارا سعيدة ينتظرها العالم بأسره من أحد المعامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.!!









والآن بعد ان تخطت الاصابات حاجز الـ 4.7 مليون، كان لابد ان يعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح، أهمها أنه تجري حاليا تجربة لقاح بشري في أكسفورد !









علي كل حال هي اخبار وأنباء لو صدقت فعلا ستكون بمثابة طوق نجاة للعالم من شرور هذا الفيروس اللعين الذي علم العالم كله معاني كثيرة كانت غائبة تماما عن اهتماماته وسلوكيات تتنافس مع الناموس الطبيعي للحياة وأخلاقيات وتعاملات بعيدا تماما عن الدين والمنطق .!







