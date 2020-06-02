الإمارات تكذب حكومة الوفاق.. وتؤكد: تدخل تركيا فاقم الأزمة في ليبيا

أعربت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من التصريحات السلبية والخاطئة لمندوب حكومة الوفاق الليبية في الأمم المتحدة.





وقالت الإمارات في رسالة لمجلس الأمن إن هذه الاتهامات التي قالها مندوب ليبيا باطلة ومغلوطة، مبدية آسفها لمحاولاته تشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا.





وأوضحت أن ما تقوم به تركيا في ليبيا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة مواصلة دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا.





وشددت على أن تدخل أنقرة العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية، داعية إلى ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا.



