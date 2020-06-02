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أخبار العالم

الإمارات تكذب حكومة الوفاق.. وتؤكد: تدخل تركيا فاقم الأزمة في ليبيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:51 م
الإمارات تكذب حكومة
الإمارات تكذب حكومة الوفاق
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القسم الخارجي
أعربت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من التصريحات السلبية والخاطئة لمندوب حكومة الوفاق الليبية في الأمم المتحدة.

وقالت الإمارات في رسالة لمجلس الأمن إن هذه الاتهامات التي قالها مندوب ليبيا باطلة ومغلوطة، مبدية آسفها لمحاولاته تشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا.

وأوضحت أن ما تقوم به تركيا في ليبيا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة مواصلة دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا.

وشددت على أن تدخل أنقرة العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية، داعية إلى ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا.

وكان مجلس الأمن القومي التركي أعلن مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا، في استفزاز جديد من قبل أنقرة ودعمها للمليشيات المسلحة.

وقال المجلس خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، إنه سيستمر في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق في ليبيا، فضلا عن مواصلته العمليات العسكرية في سوريا.

وأشار إلى أن يعمل على حماية مصالحه في شرق المتوسط ولن يقدم أي تنازلات
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