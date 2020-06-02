للمقبلين على الزواج.. نصائح اتبعوها لضمان حياة زوجية سعيدة

تعتبر الزواج منظومة وبالاخص السنة الاولى والتي تحدث فيها الكثير من المشاكل، ولكن على كل من الطرفين التفهم بأن مشاكل السنة الأولى من الزواج، وذلك بإتباع نصائح بسيطة.
وقالت ريهام علام خبيرة العلاقات الأسرية، ان هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها بالنسبة لـ الأشخاص المقبلين على الزواج، وذلك لتفادي المشاكل التي تحدث السنة الأولى، والتي تحدث بسبب قلة خبراتهم وعدم وعيهم بطرق التعامل مع هذه المشاكل.
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وقالت ريهام علام خبيرة العلاقات الأسرية، ان هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها بالنسبة لـ الأشخاص المقبلين على الزواج، وذلك لتفادي المشاكل التي تحدث السنة الأولى، والتي تحدث بسبب قلة خبراتهم وعدم وعيهم بطرق التعامل مع هذه المشاكل.
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وأفادت ريهام في منشور لها عبر صفحتها على الفيس بوك، بأنه يجب على كلا الزوجين أن يعبر عما بداخله بشكل صريح، وأن يعبروا عن حبهم لبعض البعض بطريقة مستمرة بالمواقف الطريقة التي يفضلها الطرف الآخر وهو ما يساهم في إنشاء التفاهم بينكما.
وأَضافت ريهام، أن طرق التصالح بين الطرفين يجب ان تقوم على التعاطف والاحتواء بالنسبة للمرأة والتقدير بالنسبة للرجل، وذلك حتى يساعد على استمرار الحياة الزوجية بنجاح.