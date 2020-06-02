استعراض القوة.. ترامب يحاول استغلال أزمة الشعب الأمريكي لصالح حملته الانتخابية ..فيديو

قال الدكتور مهدى عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن حماية الولايات مسئولية حكامها وليس الرئيس الأمريكي؛ بناءً على النظام القائم في الولايات المتحدة، وهو النظام الفيدرالي.





وأضاف مهدى عفيفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس الأمريكي ليس من سلطته التدخل في حكم الولايات، والرئيس ترامب قام بتفرقة المتظاهرين السلميين بهدف استعراض القوة.





وأوضح مهدى عفيفي ، أن الرئيس الأمريكي يحاول استغلال أزمة الشعب الأمريكي من أجل حملته الانتخابية.





وتابع "الرئيس الأمريكي أخفق في جميع الأزمات، ومنها أزمة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، ويحاول بأى شكل استعراض ما يمكنه فعله".





وأكد أن قيادات الكنيسة رفضوا ما قام بفعله الرئيس ترامب، وهو رفع الكتاب المقدس أمام الكنيسة، وهذا الموقف لم يحدث من قبل في الولايات المتحدة.



