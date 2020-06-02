AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استعراض القوة.. ترامب يحاول استغلال أزمة الشعب الأمريكي لصالح حملته الانتخابية ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:22 م
مهدي عفيفي
مهدي عفيفي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مهدى عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن حماية الولايات مسئولية حكامها وليس الرئيس الأمريكي؛ بناءً على النظام القائم في الولايات المتحدة، وهو النظام الفيدرالي.

وأضاف مهدى عفيفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس الأمريكي ليس من سلطته التدخل في حكم الولايات، والرئيس ترامب قام بتفرقة المتظاهرين السلميين بهدف استعراض القوة.

وأوضح مهدى عفيفي ، أن الرئيس الأمريكي يحاول استغلال أزمة الشعب الأمريكي من أجل حملته الانتخابية.

وتابع "الرئيس الأمريكي أخفق في جميع الأزمات، ومنها أزمة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، ويحاول بأى شكل استعراض ما يمكنه فعله".

وأكد أن قيادات الكنيسة رفضوا ما قام بفعله الرئيس ترامب، وهو رفع الكتاب المقدس أمام الكنيسة، وهذا الموقف لم يحدث من قبل في الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر كورونا.. بايدن وساندرز يواصلان حملتهما الانتخابية على الإنترنت

ترامب يخوض حربا خاسرة ضد الصين.. أزمة كورونا تتحول إلى معركة انتخابية محفوفة بالمخاطر.. مشكلة بطالة غير مسبوقة تحاصر الرئيس الأمريكي.. والحسم في نوفمبر

الريمونتادا الأعظم.. ترامب يبدأ حملته الانتخابية وينشر فيديو عن نجاحه في مواجهة كورونا | شاهد

ترامب: هناك أخبار رائعة عن فيروس كورونا

حاكم نيويورك ينتقد ترامب مجددا: يبتعد عن سبب الاحتجاجات ويركز على وقف النهب

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

لقاح كورونا.. تطورات جديدة بشأن عقار مودرنا الأمريكي تقرّب من إنتاجه

مناشدة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين.. فيديو

الأولى توفيت والثانية تحتاج الدعاء.. أول رائد فضاء مصري يروي مأساة شقيقتيه مع فيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم