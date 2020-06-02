مستشار ترامب السابق: هناك غموض بشأن ما يحدث في تظاهرات أمريكا.. فيديو

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إن هناك غموض بشأن ما يحدث في تظاهرات أمريكا وأعمال العنف، مضيفا أن هناك مجموعتين الأولي غير مخربين والثانية فوضوية.

وأضاف فارس، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الغاضبين مما حدث للشاب الأمريكي على يد الشرطة فئة صغيرة وليس هم من يقوم بعمليات النهب والسرقة والتخريب.

وأكد المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أن كل أسبوع يسقط عدد من القتلى في مدينة شيكاغو نتيجة تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أراد أن يكون حازمًا اتجاه المتطرفين لوقف العنف والتخريب.

وتابع المستشار، أن الرئيس ترامب قام بتحرير البيت الابيض ومحيطه من المتظاهرين، لافتا إلى أن ترامب هدد بالجيش لانه يريد ايقاف التظاهرات والعنف.