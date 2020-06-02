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اقتصاد

خدمات جديدة من بنك عودة للعملاء الجدد.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:16 م
بنك عوده
بنك عوده
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احمد عبد القوى
أعلن بنك عوده - مصر عن الغاء رسوم اصدار البطاقات الائتمانية السنوية الجديدة للعملاء الجدد و كذلك التجديد  باستثناء بطاقات World Elite ذلك ابتداء من الأول من يونيو 2020.

وفى هذا الصدد صرح محمد بدير العضو المنتدب للبنك قائلًا:" يعمل بنك عوده - مصر على توفير باقة متميزة من الخدمات المصرفية التي تناسب احتياجات الافراد المتنوعة والمتغيرة طبقًا لمستحدثات السوق المصري و العالمي ." 

 ويحصل العملاء على هذا العرض عند تفعيل بطاقة الائتمان وإجراء معاملة واحدة قبل نهاية أغسطس 2020. كما سيتم الغاء رسوم اصدار البطاقات شريطة ان يستخدم العميل البطاقة في المشتريات بمبلغ محدد خاص لكل نوع بطاقة.  

ويسرى هذا العرض على عدد من البطاقات الائتمانية ومنها بطاقة ماستركارد الكلاسيكية وبطاقة شاين للسيدات وبطاقة تيتانيوم وبطاقة بلاتينيوم.

هذا وقد وصلت محفظة التجزئة المصرفية في الربع الأول من عام 2020 الى حوالى 8.3 مليار جنيها مصريا.
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