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أخبار البلد

كيف ساعدت "دِل تكنولوجيز" المهنيين على تعزيز إنتاجيتهم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

كشفت شركة دِل تكنولوجيز عن أذكى أجهزة الكمبيوتر للأعمال وأكثرها أمانًا في العالم من خلال مجموعتها Latitude وPrecision وOptiPlex الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تجعل العمل من أي موقع أكثر كفاءة وأمانًا.

وترتقي هذه الأجهزة الجديدة بالتزام شركة "دِل" بالاستدامة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والتغليف المستدام والتصميمات الموفرة للطاقة والمستوى الذهبي للتصنيف وفقًا لشهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT Gold).

وتعليقًا على مجموعة المنتجات الجديدة، قال داريل وارد، النائب الأول للرئيس لمجموعة منتجات العملاء في دِل تكنولوجيز: "تلعب أجهزة الكمبيوتر دورًا محوريًا في إعادة تشكيل طريقة عملنا، حتى أنها تتوقع ما نحتاجه لتحسين إنتاجيتنا. فمنذ لحظة تسجيل دخولك في بداية يوم العمل إلى آخر مؤتمر تعقده على الإنترنت، أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر يتكيف مع طريقة عملك. ولهذا فإننا نقدّم ابتكارات تُحسّن الذكاء وتُطيل عمر البطارية وتزيد قدرة مكبرات الصوت وتدعم التصميمات المدمجة وتقنية الجيل الخامس، وكل ذلك بما يتوافق مع أهدافنا في مجال الاستدامة".

من جانبها، قالت ماريبل لوبيز، مؤسسة شركة لوبيز للأبحاث التقنية والمحللة الرئيسية فيها: "من المهم جدًا تحقيق التوازن المناسب بين قابلية النقل وميزات الإنتاجية. فالمهنيون يرغبون عند تشغيل أجهزتهم بالحصول على كل ما يحتاجونه لإنجاز عملهم في جهاز واحد. فهم يريدون أجهزة أقل حجمًامع شاشات أكبر، ومكبرات صوت أقوى لإجراء مكالمات بجودة فائقة، وإمكانية تبديل سريعة من الواي فاي إلى شبكة الجيل الخامس، وقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة تُعزز الأداء وتزيل ضوضاء الخلفية، أي باختصار كل ما من شأنه مساعدتهم على العمل من أي مكان بشكل أذكى وأسرع".

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