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مستشار ترامب السابق: الشعب الأمريكي يرفض العنف والتخريب ويريد الاستقرار والأمن.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:26 م
الدكتور وليد فارس
الدكتور وليد فارس المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأ
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عادل نصار

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إن المخربين في تظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يريدو اخراج ترامب من البيت الأبيض كما اخرج الشاه من ايران في الماضي.


وأضاف فارس، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, أن ترامب أعلن «أنتيفا» منظمة ارهابية تثير الشغب والعنف في الشارع الأمريكي، لافتا إلى أن ما حدث في أمريكا من شغب وعنف ليس تظاهر سلبي.


أكمل أن الإعلام الأمريكي لا يهتم بالتظاهرات السلمية ولكن يهتم بأعمال التخريب والعنف، مؤكد أن غالبية الشعب الأمريكي لا يريد العنف والتخريب ويريد الاستقرار والأمن، و الحرس الوطني الأمريكي يعمل في الداخل الأمريكي والتعامل مع المواطنين وتخقيق الأمن والاستقرار.


وتابع المستشار، أن الرئيس ترامب قام بتحرير البيت الابيض ومحيطه من المتظاهرين، لافتا إلى أن ترامب هدد بالجيش لانه يريد ايقاف التظاهرات والعنف.


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