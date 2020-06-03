شركة عقارية تشارك في مبادرة وزارة الهجرة «خلينا سند لبعض».. تفاصيل

أعلنت شركة "ماونتن فيو"، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، عن مشاركتها في حملة "خلينا سند لبعض" والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، لمساعدة ومساندة وإعادة المواطنين المصريين العالقين بالخارج وتوفير احتياجاتهم، عقب تعليق حركة الطيران الدولي في مصر وجميع الدول في العالم.





من جانبه، أكد المهندس وائل لطفي عضو مجلس الأدارة والرئيس التنفيذي للتسويق والأبتكار في ماونتن فيو، "ندرك التحدي الذي تفرضه علينا الفترة الراهنة، التي تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات، والشركات والأفراد مع الحكومة المصرية في مختلف المبادرات، من أجل العبور بسلام من هذه المرحلة.





وقال: كما نحرص في على تعزيز وتوفير كافة السبل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع وإسناد الجهود الوطنية الحالية من خلال التعاون مع وزارة الدولة للهجرة في مبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بالخارج وإرجاعهم بسلام.