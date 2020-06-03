AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل برنامج "معًا" لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع عن بعد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

وقعت "نهضة مصر للنشر" بروتوكول تعاون مع جمعية "نداء– لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع" لإطلاقبرنامج "معًا" والذي يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والتعليم المرتكزة على الأسرة لمساعدة الأطفال ضعاف السمع ومتعددي الإعاقة لاستكمال تعليمهم بمساعدة وإشراف أسرهم، وذلك في ظل أزمة كورونا وتعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال.


يأتي البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والتيتحرص على دعم وتفعيل كافة المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الأطفال ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددي الإعاقات.


يتضمن برنامج "معًا" تقديم محتوى تعليمي يشمل سلسلة من الفيديوهات التي تغطي موضوعات مختلفة، مثل: التأهيل السمعي ومهارات القراءة وسرد القصة والقواعد اللغوية، بالإضافة إلى أنشطة الحساب وأنشطة فنيةوحركيةوبرامج الإرشاد الأسرى. كما سيتضمن البرنامج فتح باب التسجيل لاختبارات الذكاء والتقييم الأكاديمي بالمجان، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة مع أولياء الأمور لعرض استجابة الأطفال للأنشطة المعروضة ومناقشتها مع المدرسين المتخصصين لوضع برامج متقدمة لهم. وسوف يتم تفعيل البرنامج عبرمواقع التواصل الاجتماعي من صفحات الـ"فيس بوك"وبرنامج"زووم"وقنوات "اليوتيوب" ومجموعات أولياء الأمور على "الواتس آب".


وعبرت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر عن سعادتها بالتعاون مع جمعية "نداء"، مؤكدة أن الجمعية لها دور كبير وهام في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع،مشيرة إلى أنالبرنامجيأتي في إطاررسالة نهضة مصر في دعم المشروعات المجتمعية خاصة في مجال التعليم، حيث إنه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادرومنتج.


وأضافت داليا ابراهيم: "نحن نؤمن بأهمية أن يصل التعليم لكافة الفئات والأفراد من المجتمع، لذلك رأينا أنه من واجبنا التدخل من أجل دعم الأطفال ضعاف السمع وأسرهم؛ حيث إن بقاءهم في المنزل قد يعيق ويؤثر سلبًا على عملية تعليمهم وتأهيلهم؛لهذا حرصنا على المشاركة فيبرنامج "معًا"لنشر الوعي بين أولياء الأمور لاستكمال تعليم أطفالهم عن بعد، واستكمال متابعتهم، وتقييم استجابتهم بشكل مستمر من قبل مدرسين متخصصين".


ومن جانبها، صرحت ماجدة فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء قائلة: "كان علينا التفكير في بدائل نقدمها للأطفال ضعاف السمع خلال بقائهم في المنزل حتى لا يفقدوا الكثير من مهاراتهم التأهيلية والتعليمية المكتسبة، ولهذا قمنا بالتعاون مع نهضة مصر لتحويل هذه الفترة الصعبة إلى فرصة لتحسين استجابة الأطفال للعملية التعليمية، وذلك من خلال برنامج التأهيل والتعليم المرتكز على الأسرةوبرامج الإرشاد الأسري التي نقدمها عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛حيث إن الأم تلعب دورًا هامًّا في استقبال الطفل صاحب الإعاقة للمادة التعليمية وتنمية قدرته على التواصل".


هذا، ومن المقرر أن يستمر برنامج "معًا" على مدار شهر يونيو ليصل إلى أكبر عدد من الأسر،وسيتم باستمرار التواصل من قبل فريق عمل جمعية "نداء"، والرد على جميع أسئلة واستفسارات أولياء الأمور.

Advertisements

ترشيحاتنا

تورم وحكة .. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

وزير الطيران: تخفيض أسعار تذاكر الرحلات داخليا وخارجيا.. فيديو

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

لله ساعات لا يرد فيها سائلا .. تعرف على دعاء سيد الاستغفار

بكاء وأحضان .. الشرطة تركع أمام المتظاهرين بأحد الولايات الأمريكية احتراما لهم .. فيديو

AdvertisementS

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

تراجع جديد.. الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور