وزير الإعلام: الوضع لم يخرج عن السيطرة وأعداد المصابين لم تتعد استيعاب المستشفيات

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الوضع لم يخرج عن السيطرة فيما يتعلق بأزمة انتشار فيروس كورونا









وأضاف أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" يخرج الوضع عن السيطرة عندما يتعدى أعداد المصابين قدرة المنظومة الصحية في مصر".





وتابع أسامة هيكل:" المنظومة الصحية في مصر مكونة من المستفيات والتي يندرج تحتها مستفيات الصدر والحميات والمستفيات العامة والحكومية التي دخلت في خدمة مصابي كورونا".





وأكمل:" تم فتح وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين العائدين من الخارج وبعض المدن الجامعة تم تخصيصها لعزل الحالات المتوسطة.





ولفت وزير الدولة للإعلام:" تم فتح المستشفيات الجامعية ودخلت لخدمة مصابي كورونا، كما تم السماح مؤخرا للمستشفيات الخاصة بعلاج مصابي كورونا".



