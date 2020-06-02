المقاولون العرب تعلن موعد انتهاء تنفيذ ممشى أهل مصر.. فيديو

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، إن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها لتشجيع السياحة علي النيل ونعمل على استغلال جميع المساحات التي تطل عليه مباشرة في جميع محافظات مصر .









وأضاف محسن صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن وجهة النيل ساحرة ونعمل علي زيادة عدد المستفيدين من هذا ، والمقاولون العرب تعمل علي مشروعين مهمين.









وأوضح محسن صلاح ، أن المشروعين يتم العمل عليهما في الاسكندرية وأسوان وهدفهما الاستمتاع برؤية النيل والمناظر الطبيعية التي تطل عليه ، وهناك بكل محافظة العديد من المشروعات نعمل علي تشييدها .









وتابع أن الخمس سنوات الماضية قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ عدد كبير من المشروعات وغير مسبوق، كما ان الشركة تعمل علي تشييد من 20 الي 30 مشروعا قوميا في وقت واحد.









واستكمل أن مصر يحدث بها جديد على مدار الساعة وأكد ان مشروع كوبرى العروبة تم تنفيذه في شهرين فقط والمشروعات التي تقوم بها شركة المقاولون العرب هي علامات في تاريخ الشركة وكل من يعمل بها.









وأشار الى أن "ممشى أهل مصر " سيتم الانتهاء منه خلال شهرين او ثلاثة ونعمل في هذا المشروع مع شركتين وكل من هذه الشركات تعمل علي إنهاء الجزء الخاص بها.