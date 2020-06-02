برلمانى: إجراءات الدولة في مكافحة كورونا ساهمت في الإبقاء على الاقتصاد الوطني.. فيديو

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الدولة ومنذ بدء فيروس كورونا، وبتوجيهات الرئيس السيسي، اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد، والتي تراعي مختلف الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد.
وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه تم رصد نحو 100 مليار دولار من البنك المركزي للتعامل مع مستجدات كورونا وتداعياتها.
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وتابع عضو مجلس النواب أن تلك الإجراءات ساهمت في الإبقاء على الاقتصاد الوطني قويا خلال أزمة كورونا ويحافظ على نسبة النمو بالمقارنة مع باقي دول المنطقة.
وأشار أن هناك العديد من المبادرات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة، لدعم قطاعات السياحة والعقارات والإرتقاء بها.
وقال عضو مجلس النواب أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بالعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية واستعراض جهود الدولة والبنك المركزي لتعزيز العمل المصرفي والمالي في مصر والعبور بسلام من أزمة كورونا.