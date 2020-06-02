برلمانى: إجراءات الدولة في مكافحة كورونا ساهمت في الإبقاء على الاقتصاد الوطني.. فيديو





وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه تم رصد نحو 100 مليار دولار من البنك المركزي للتعامل مع مستجدات كورونا وتداعياتها.





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وتابع عضو مجلس النواب أن تلك الإجراءات ساهمت في الإبقاء على الاقتصاد الوطني قويا خلال أزمة كورونا ويحافظ على نسبة النمو بالمقارنة مع باقي دول المنطقة.





وأشار أن هناك العديد من المبادرات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة، لدعم قطاعات السياحة والعقارات والإرتقاء بها.



