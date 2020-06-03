AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس حي المنتزه ثان تعليقًا على سقوط شرفة: عامل الملوحة بالبحر يؤثر على حديد التسليح والمباني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:10 ص
سقوط شرفة
سقوط شرفة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
علّق الدكتور ياسر الجندى، رئيس حى المنتزه ثان، على مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية، قائلًا: "العوامل الجوية بالمحافظة له تأثير قوى على المبانى"، موضحًا أن ملوحة مياه البحر تأثر على حديد التسليح.

وأضاف " الجندى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم تشكيل لجان من أجل فصح العمارات خلال الفترة المقبلة، وتابع:" عوامل المولحة بتعت البحر بتأثر فى حديد التسليح والبلكونة اللى سقطت مكنش باين عليها شئ من الخارج قبل وقوع الحادث.. أن شاء الله الإسكندرية سترجع عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى ".

وأكد "الجندى"، أن سقف المبنى سليم ولكن سور الشرفة هو الذى تأثر بعوامل الجو وأدى إلى سقوطه، مشيرًا إلى أنه جار التحقيق فى الواقعة وستتم محاسبة المقصرين، وتابع: "الشقة مهجورة ومفهاش حد ولا فرش وسبب الخسائر يعود إلى أن الشقة فى الطابق الأخير ما جعل سقوطها يكون قوياً ويتسبب فى خسائر بشرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علق بشرفة عقار.. تفاصيل إنقاذ الحماية المدنية بالإسكندرية للقط سكوبي

السعودية تعلن زيادة الجمارك على البيليت وحديد التسليح من 5% لـ 10 و20%

تسبب في مصرع وإصابة 7 أشخاص.. لجنة هندسية تعاين عقار "العصافرة" شرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

مش شلل رعاش.. أسباب رعشة اليد والقدمين

بدأت أشوف خيال ومستمر في العلاج.. الطبيب المصاب بالعمى يكشف تطورات حالته الصحية

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرارات مجلس الإدارة الحازمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم