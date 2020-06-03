رئيس حي المنتزه ثان تعليقًا على سقوط شرفة: عامل الملوحة بالبحر يؤثر على حديد التسليح والمباني

علّق الدكتور ياسر الجندى، رئيس حى المنتزه ثان، على مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية، قائلًا: "العوامل الجوية بالمحافظة له تأثير قوى على المبانى"، موضحًا أن ملوحة مياه البحر تأثر على حديد التسليح.





وأضاف " الجندى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم تشكيل لجان من أجل فصح العمارات خلال الفترة المقبلة، وتابع:" عوامل المولحة بتعت البحر بتأثر فى حديد التسليح والبلكونة اللى سقطت مكنش باين عليها شئ من الخارج قبل وقوع الحادث.. أن شاء الله الإسكندرية سترجع عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى ".





وأكد "الجندى"، أن سقف المبنى سليم ولكن سور الشرفة هو الذى تأثر بعوامل الجو وأدى إلى سقوطه، مشيرًا إلى أنه جار التحقيق فى الواقعة وستتم محاسبة المقصرين، وتابع: "الشقة مهجورة ومفهاش حد ولا فرش وسبب الخسائر يعود إلى أن الشقة فى الطابق الأخير ما جعل سقوطها يكون قوياً ويتسبب فى خسائر بشرية".