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أستاذ عناية مركزة بإنجلترا يطالب مصر بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة .. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:03 ص
علاج مرضى
علاج مرضى
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محمود محسن
أكد الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا، أن انجلترا لجأت إلى وضع أجهزة العناية المركزة على دراجة بخارية للوصول إلى المريض فى منزله.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن الدولة يجب أن تقوم بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة مع دعوة المستثمرين للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف العبء عن مستشفيات الدولة.

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وتابع  أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا أن من يدخل العناية المركزة هم أصحاب الحالات الحرجة.  

واشار الشربيني إلى أن المواطن المصري فى حالة ذعر من فيروس كورونا، وعليه أن يتخذ احتياطاته و90% من المصابين يتماثلون للشفاء.
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