أستاذ عناية مركزة بإنجلترا يطالب مصر بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة .. فيديو

أكد الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا، أن انجلترا لجأت إلى وضع أجهزة العناية المركزة على دراجة بخارية للوصول إلى المريض فى منزله.





وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن الدولة يجب أن تقوم بتفعيل الخدمات الطبية المتحركة مع دعوة المستثمرين للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف العبء عن مستشفيات الدولة





اقرأ أيضا





وتابع أستاذ العناية المركزة بمصر وإنجلترا أن من يدخل العناية المركزة هم أصحاب الحالات الحرجة.



