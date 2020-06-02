النتيجة سلبي .. ريم العدل تطمئن الجمهور على صحتها بعد الاشتباه فى إصابتها بكورونا

طمأنت مصممة الأزياء ريم العدل جمهورها على صحتها بعد الاشتباه فى إصابتها بكورونا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك":"الحمدلله نتيجة المسحة سلبي الحمدلله.. شكرًا لكل الناس اللي سألت و اتطمنت عليا .. ربنا يحفظنا كلنا يارب و يزيح الوباء هنا يارب".

وتُشارك مصممة الملابس ريم العدل في الفيلم العالمي المسيح والآخرون، ويساهم في إنتاجه بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من إخراج هشام عبد الخالق، وتأليف السيناريست الراحل فايز غالي، وتصوير الياباني تيتسو ناجاتا، وبطولة النجم خالد أبو النجا وبشرى ومراد مكرم وإنجي وجدان ومروى كشك من مصر، الفلسطينية هيام عباس، السوريين جهاد عبدو وريم صابوني، واللبناني نيكولا معوض.





ويشارك معها نخبة من النجوم الأجانب، منهم الإيطالي جيوفاني سيرفيرا، الإسباني ماريو دي لا روسا، الأميركي جاريد سميث، وجريج كريك من جنوب أفريقيا.